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Bakanlık Harekete Geçti: PKK'lı Muhtar Kalmayacak!

PKK ile ilişkisi olduğu belirlenen 635 korucunun görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu'daki muhtarlar da İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Van'da 3 muhtarın tutuklanmasından sonra doğuda PKK'nın emri altındaki çok sayıda muhtarın görevine son verileceği öğrenildi.

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Bakanlık Harekete Geçti: PKK'lı Muhtar Kalmayacak!

PKK ile ilişkisi olduğu belirlenen 635 korucunun görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu'daki muhtarlar da İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Van'da 3 muhtarın tutuklanmasından sonra doğuda PKK'nın emri altındaki çok sayıda muhtarın görevine son verileceği öğrenildi.

14 Ekim 2018 Pazar 11:20
Bakanlık Harekete Geçti: PKK'lı Muhtar Kalmayacak!

PKK ile ilişkisi olduğu belirlenen 635 korucunun görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu'daki muhtarlar da İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Van'da 3 muhtarın tutuklanmasından sonra doğuda PKK'nın emri altındaki çok sayıda muhtarın görevine son verileceği öğrenildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi ve yurt içinde peş peşe düzenlediği başarılı operasyonlarla beli kırılan hain ve bölücü terör örgütü PKK'nın mahalli idareler ayağına da darbe vurulması için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. PKK'nın şehir yapılanması KCK’yı harekete geçirmek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki muhtarlar üzerinden yapılanmaya gittiği tespit edildi.

3 MUHTAR TUTUKLANDI

İstihbarat raporlarından yola çıkan İçişleri Bakanlığı yeni bir çalışma başlatarak PKK bağlantılı muhtarların peşine düştü. PKK ile bağı tespit edilen 635 güvenlik korucusunun görevine son verilmesinden sonra, istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde çok sayıda muhtarın da PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Van’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muhtar dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUHTARLAR PKK'NIN EMRİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile yapılan çalışmada Doğu ve Güneydoğu'da görevli çok sayıdaki muhtarın PKK’nın sözde üst yönetimi tarafından verilen emirleri yerine getirdiği ve dağ kadrosundan şehir merkezlerine gelen teröristleri değer evlerine yerleştirdiği tespit edildi. PKK bağlantılı muhtarların, görevlerine son verilen güvenlik korucuları ile irtibatta olduğu, açığa çıkmamak için korucular üzerinden örgütle bağlantı kurdukları belirlendi.

Kaynaklar; Yeni Şafak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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