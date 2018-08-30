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Bakanlık duyurdu: O davaya müdahil olacağız

Velayeti annesinde olduğu için yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınması hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık davaya taraf olarak dahil olunacağını açıkladı. Bu arada boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslim edilmesi işlemleri, yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek kanun teklifi ile sona ereceği belirtildi.

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Bakanlık duyurdu: O davaya müdahil olacağız

Velayeti annesinde olduğu için yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınması hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık davaya taraf olarak dahil olunacağını açıkladı. Bu arada boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslim edilmesi işlemleri, yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek kanun teklifi ile sona ereceği belirtildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:41
Bakanlık duyurdu: O davaya müdahil olacağız

Velayeti annesinde olduğu için yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınması hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık davaya taraf olarak dahil olunacağını açıkladı. Bu arada boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslim edilmesi işlemleri, yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek kanun teklifi ile sona ereceği belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan olayla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, ‘çocukların icra yoluyla teslimi’ konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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