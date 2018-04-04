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Bakanlık Çocuğu Onlardan Aldı: Anne ile Baba 3 Yaşındaki Çocuğa..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve ailesi tarafından 3 yaşında içki içirilen çocuğun ailesinden alındığı ve aile hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Bakanlık Çocuğu Onlardan Aldı: Anne ile Baba 3 Yaşındaki Çocuğa..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve ailesi tarafından 3 yaşında içki içirilen çocuğun ailesinden alındığı ve aile hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:06
Bakanlık Çocuğu Onlardan Aldı: Anne ile Baba 3 Yaşındaki Çocuğa..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler haberleri sonrası konu ile ilgili incelemeler yapıldığı ve bu incelemeler sonucu içki içirilen 3 yaşındaki çocuğun ailesindeen alınıp devlet korumasına alındığına ve aile ile ilgili adli süreç başlatıldığına yer verildi.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı yayın organları ile sosyal medya üzerinde gündem olan '3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler' başlıklı haber ve habere konu paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlamak hepimizin önceliği ve ortak hedefidir.

Sosyal medyada yer alan ve izahı mümkün olmayan paylaşımın ardından, Bakanlığımız ekipleri derhal harekete geçmiş ve Emniyet güçlerimiz ile yapılan ortak çalışma neticesinde ailenin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek aileye ulaşılmıştır.

Bakanlığımız uzman personeli tarafından ailenin evinde gerçekleştirilen incelemenin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuğumuza her türlü destek sağlanmaktadır.

Baba ile ilgili olarak gerekli adli süreç işletilmektedir.

Ayrıca, aile ile ilgili de Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme neticesine göre gerek duyulan sosyal çalışma yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaAile BakanlığıIçkiçocuk
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