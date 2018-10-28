Bakan'ın Gözleri Önünde Öldürüldü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetin Akçakale ilçesinde Suriye sınırında incelemelerde bulunduğu sırada sınır bölgesinde hain ve bölücü bir terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Sınır Bölgesinde incelemelerde bulunduğu sırada silah seslerinin duyulması üzerine Soylu'nun "sınır hattında bir şeyler görebiliyor muyuz?" sorusuna birlik komutanı, "Görüntü vermiyorlar, gördüğümüz anda etkisiz hale getiriyoruz." yanıtını verdi. Karakol çıkışında ise aynı komutanın "Şu anda sınır hattında bir teröristi etkisiz hale getirdik." demesi üzerine Soylu, bölgedeki güvenlik güçlerini tebrik etti.

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