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Bakan'dan Hafta Sonu Uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Bakan'dan Hafta Sonu Uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

14 Ekim 2018 Pazar 11:34
Bakan'dan Hafta Sonu Uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

TWİTTER'DAN UYARDI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilik dönemi başta olmak üzere çocukluğundan itibaren hafta sonunu iple çektiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı görevinin ardından hafta sonunun gelmesini istemediğini aktaran Soylu, "Çünkü cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazaları çok artıyor. Canımız çok yanıyor. Lütfen dikkat. Bu yolda hep birlikteyiz." ifadesini kullandı. 

Bakan Soylu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Son Güncelleme: 14.10.2018 11:51
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bakan dan hafta sonu uyarısı
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