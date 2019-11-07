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Bakan Ziya Selçuk'tan Otizimli Çocukların Yuhalanmasına Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili sert tepki gösterdi.

Bakan Ziya Selçuk'tan Otizimli Çocukların Yuhalanmasına Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili sert tepki gösterdi.

07 Kasım 2019 Perşembe 16:18
Bakan Ziya Selçuk'tan Otizimli Çocukların Yuhalanmasına Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili sert tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocukların yuhalanması iddiası ile ilgili yaptığı açıklamasında “Engelli çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesine münferit bir olayın yaşanmış olması kabul edilemez. Otizmli çocuklar ve ailelerini inciten olay eğitim sistemimizle örtüşmüyor” dedi.

 - Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez.

- Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta, engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı...

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Son Güncelleme: 07.11.2019 16:21
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