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Bakan Zeybekçi 'Torba'da Beklenmeyen Sürprizler Var'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması beklenen torba yasada ihracatla , üretimle ilgili güzel sürprizlerin olacağını söyledi.

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Bakan Zeybekçi 'Torba'da Beklenmeyen Sürprizler Var'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması beklenen torba yasada ihracatla , üretimle ilgili güzel sürprizlerin olacağını söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:54
Bakan Zeybekçi 'Torba'da Beklenmeyen Sürprizler Var'
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması beklenen torba yasada ihracatla , üretimle ilgili güzel sürprizlerin olacağını söyledi.

Bloomberg'e ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Zeybekçi, kısa süre önce tasarısı tamamlanan torba yasanın meclise geleceğini , toplumun bir çok kesimini ilgilendiren güzel sürprizler olacağını söyledi. Enflasyonla ilgili de konuşan Bakan Zeybekçi, "Bu sene hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek ve mümkünse bunu ortaya doğru yaklaştırmak. Ama şimdi biz ekonomi yönetimi olarak geçen seneden beri başlattığımız enflasyonla mücadelede arzı düşük maliyetle kaliteli şekilde artırmakla ilgili faaliyetlerimize yoğunluk veriyoruz. Bunların sonucunu alacağız ve enflasyona doğrudan yansımasını göreceğiz.

Sadece gıda değil, diğer tüketim alanlarında da hem arzı artıracak hem de içerideki fiyat dalgalanmalarına otomatik olarak müdahale edebilecek bir dış ticaret mantığını da oturtmamız gerekiyor, oturtacağız. İhracatta, büyümede istediğimiz sonuçları alacağız. Enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeden bunları gerçekleştirmek durumundayız. Yani büyüyelim ne pahasına olursa olsun büyüyelim; ihracatı ne pahasına olursa olsun artıralım, hayır öyle değil." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 31.01.2018 23:57
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı Zeybekçi
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