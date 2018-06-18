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Bakan Zeybekçi'den Flaş Bedelli Askerlik Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bedelli askerlik konusunun imar affıyla beraber uzun süredir tartışılan bir konu olduğunu, Türkiye'de an itibariyle 4 milyondan fazla bakaya olduğunu, askere gidememiş gençler olduğunu söyledi.

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Bakan Zeybekçi'den Flaş Bedelli Askerlik Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bedelli askerlik konusunun imar affıyla beraber uzun süredir tartışılan bir konu olduğunu, Türkiye'de an itibariyle 4 milyondan fazla bakaya olduğunu, askere gidememiş gençler olduğunu söyledi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 20:06
Bakan Zeybekçi'den Flaş Bedelli Askerlik Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bedelli askerlik konusunun imar affıyla beraber uzun süredir tartışılan bir konu olduğunu, Türkiye'de an itibariyle 4 milyondan fazla bakaya olduğunu, askere gidememiş gençler olduğunu söyledi.

Bedelli askerliğin seçimden sonra daha rahat bir ortamda değerlendirileceğini ve sonuç alınacağını söyleyen Ekonomi Bakanı, "Türkiye'de 4 milyon 500 bin civarında bakaya var. Daha doğrusu bir şekilde askere gidememiş gencimiz var. Bedelli askerlik, seçimlerden sonra çok daha rahat bir ortamda ama en kısa sürede derhal değerlendirilecektir ve sonucu alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Kahraman ordumuzun Menbiç'e öğle saatlerinde girişinin başladığını söyleyen Ekonomi Bakanı, "Bu devam edecek. Öncelikle Fırat'ın doğusuna bütün o unsurlar çekilecek. Ondan sonra Türkiye sınırının güneyindeki tüm tehdit unsurlarına ya biz gereğini yapacağız ya da onlar oradan çekilip gidecekler. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye gelen tehditler, bunların da gereği yapılıyor şu anda. Biz şunu söylüyoruz. Her kim ki bize tehdit savurursa, saldırıda bulunursa bizim için o ülkenin sınırı artık geçerli değildir. Biz o sınırı tanımıyoruz. O tehdit oluşan yer bizim için artık yeni sınır alanıdır. Bizim için yeni hedeftir orası. Bütün düşmanlarla bizim konuşma tarzımız sadece kahraman Mehmetçiğimizin, polisimizin, özel harekat ve kuvvetlerimizin namlularının ucu veya dipçikleriyle olur." şeklinde konuştu.

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