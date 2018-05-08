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Bakan Yılmaz: Yükseköğretim Yeniden Yapılandırılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, nitelik ve kalite bakımından yükseköğretimin yeniden yapılandırılacağını bu yönde çalışmalar yapıldığını söyledi.

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Bakan Yılmaz: Yükseköğretim Yeniden Yapılandırılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, nitelik ve kalite bakımından yükseköğretimin yeniden yapılandırılacağını bu yönde çalışmalar yapıldığını söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 20:23
Bakan Yılmaz: Yükseköğretim Yeniden Yapılandırılacak

TBMM Genel Kurulunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında söz alan Yılmaz, önemli açıklamalrda bulundu.

Bakan Yılmaz, akademisyen sayısının 158 bine, üniversite sayısının 187 'ye ulaştığını belirterek, tam bağımsızlık için nitelikli bilim adamlarına ihtiyaç olduğunu, bunun için üniversitelerin uluslararası alanda rekabet edecek yapıya sahip olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Bu nedenle yapılandırma yapılacağını söyleyen Yılmaz, "Nitelik ve kalite bakımından yükseköğretimi yapılandırmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi. Görüşmeler sırasında muhalefetten yoğun tepki gelirken, İYİ Partili Halaçoğlu, neyin amaçlandığını sorarak kalitenin üniversite sayısıyla değil, öğretim üyesi kalitesiyle ölçülebileceğini, CHP'li İrgil'de İstanbul Üniversitesinin dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer aldığına işaret ederek üniversitelerin bölünerek itibarının zedelenmemesi gerektiğini söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Bakan YılmazBakan Yılmaz Yükseköğretim
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Mehmet 40 dakika önce

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