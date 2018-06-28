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Bakan Soylu'dan Bomba Açıklamalar Geldi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP ve HDP hakkında bomba açıklamalar geldi.

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Bakan Soylu'dan Bomba Açıklamalar Geldi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP ve HDP hakkında bomba açıklamalar geldi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
Bakan Soylu'dan Bomba Açıklamalar Geldi

Süleyman Soylu'dan bomba açıklamalar !!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığına bir ziyarette bulundu ve ziyareti sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi'nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddialarına değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak şu ifadelerini kullandı:

" Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız."

CHP'Lİ İL BAŞKANLARI İLE İLGİLİ TALİMAT

CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili de konuşan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

" Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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