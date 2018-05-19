Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Soylu'dan 19 Mayıs Mesajı

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı. Bakan yayımladığı mesajında terörle mücadeleye değinirken birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

banner396

Bakan Soylu'dan 19 Mayıs Mesajı

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı. Bakan yayımladığı mesajında terörle mücadeleye değinirken birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:47
Bakan Soylu'dan 19 Mayıs Mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Bakan Soylu, Samsun'da atılan o ilk adımın ilhamının sadece 20. yüzyılın başında kalmadığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bütün dünyada demokrasiye, özgürlüğe, milletlerin kendi kararlarını kendilerinin vermesine dair bir gayret ve mücadele varsa, o adımın 21. yüzyıla taşınmasının neticesindedir. Güzel cumhuriyetimiz, kurulduğu ilk günden bugüne kadar göstermiş olduğu gelişmenin her aşamasında, karşılaştığı her sıkıntıda 19 Mayıs ilhamından güç almıştır. 'Helikopter üretelim', 'kendi silahımızı, kendi insansız hava aracımızı üretelim', 'kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi yapacağız' derken; ülkemize yönelmiş olan küresel terör ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ederken; kapımıza dayanmış milyonlarca göçmene merhamet gösterirken, tarihimizden ve 19 Mayıs'taki iradeden ilham aldık. Ve 15 Temmuz gecesi devletimize ve demokrasimize uzanan elleri kırmak için sokaklara inerken de yine köklü tarihimizden ve 19 Mayıs sabahından ilham aldık. O gün adım atanlar gençlerdi. O büyük mücadelede şehit olanlar, gazi olanlar gençlerdi. Terörle mücadele ederken, 15 Temmuz gecesi tankların önünde dururken şehit olanlar gençlerdi. Ya gençlerdi, ya da gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe özgürce ulaşabilsin diye canlarını feda eden büyüklerimizdi."

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN

Bakan Soylu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İşte onun için 19 Mayıs, bayram olarak gençlere yakışırdı. 19 Mayıs, hem bir bayramdır, hem de gençlerimize, insanımıza sorumluluklarını hatırlatan özel bir gündür. İçişleri Bakanlığı olarak gerek terörle, gerek uyuşturucuyla ve gerekse insanların can ve mal emniyetine yönelmiş bütün tehditlerle mücadele ederken 19 Mayıs'ın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Gayretimiz nesillerimizin ve ülkemizin geleceği içindir. Gayretimiz, ecdadımıza layık olabilmek içindir."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
19 MayısSon DakikaHaber19 Mayıs MesajıSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında İlk Tören Anıtkabir'de Düzenlendi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında İlk Tören Anıtkabir'de Düzenlendi
Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve Gizem Karaca İçin Süreç Nasıl İşleyecek? Kaç Yıl Hapis Yatacaklar?
Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve Gizem Karaca İçin Süreç Nasıl İşleyecek? Kaç Yıl Hapis Yatacaklar?
Bursa'da Katliam: 2 Çocuğunu Karısını ve Babasını...
Bursa'da Katliam: 2 Çocuğunu Karısını ve Babasını...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim