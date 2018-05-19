Bakan Soylu'dan 19 Mayıs Mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Bakan Soylu, Samsun'da atılan o ilk adımın ilhamının sadece 20. yüzyılın başında kalmadığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bütün dünyada demokrasiye, özgürlüğe, milletlerin kendi kararlarını kendilerinin vermesine dair bir gayret ve mücadele varsa, o adımın 21. yüzyıla taşınmasının neticesindedir. Güzel cumhuriyetimiz, kurulduğu ilk günden bugüne kadar göstermiş olduğu gelişmenin her aşamasında, karşılaştığı her sıkıntıda 19 Mayıs ilhamından güç almıştır. 'Helikopter üretelim', 'kendi silahımızı, kendi insansız hava aracımızı üretelim', 'kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi yapacağız' derken; ülkemize yönelmiş olan küresel terör ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ederken; kapımıza dayanmış milyonlarca göçmene merhamet gösterirken, tarihimizden ve 19 Mayıs'taki iradeden ilham aldık. Ve 15 Temmuz gecesi devletimize ve demokrasimize uzanan elleri kırmak için sokaklara inerken de yine köklü tarihimizden ve 19 Mayıs sabahından ilham aldık. O gün adım atanlar gençlerdi. O büyük mücadelede şehit olanlar, gazi olanlar gençlerdi. Terörle mücadele ederken, 15 Temmuz gecesi tankların önünde dururken şehit olanlar gençlerdi. Ya gençlerdi, ya da gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe özgürce ulaşabilsin diye canlarını feda eden büyüklerimizdi."

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN

Bakan Soylu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İşte onun için 19 Mayıs, bayram olarak gençlere yakışırdı. 19 Mayıs, hem bir bayramdır, hem de gençlerimize, insanımıza sorumluluklarını hatırlatan özel bir gündür. İçişleri Bakanlığı olarak gerek terörle, gerek uyuşturucuyla ve gerekse insanların can ve mal emniyetine yönelmiş bütün tehditlerle mücadele ederken 19 Mayıs'ın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Gayretimiz nesillerimizin ve ülkemizin geleceği içindir. Gayretimiz, ecdadımıza layık olabilmek içindir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA