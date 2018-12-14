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Bakan Soylu Dağdaki Terörist Sayısını Açıkladı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tunceli'de bir mağarada 6 terörist sıkıştırıldı

Bakan Soylu Dağdaki Terörist Sayısını Açıkladı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tunceli'de bir mağarada 6 terörist sıkıştırıldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:35
Bakan Soylu Dağdaki Terörist Sayısını Açıkladı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tunceli'de bir mağarada 6 terörist sıkıştırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti. Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek. Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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Davutc277@gmail.com 3 gün önce

Hergün 15 20 tane öldürüyorsunuz haberlerde alt yazılarda geçiyor, falan yerde şu kadar terörist etkisiz hale getirildi diye; Bana Bak bakan! bugün den itibaren saymaya başlıyoruz. Haber yaptıklarınızı sayıcaz bakalım 700 taneden sonra ne olacak şehit gelecek mi ? Şayet gelirse bu millet senin o kepçe kulaklarından tutup aşşağı indirsin, Allahınız yok lan, sizin hayatınız yalan

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