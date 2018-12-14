bakan soylu dağdaki terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tunceli'de bir mağarada 6 terörist sıkıştırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti. Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek. Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.

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