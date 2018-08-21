Bakan Selçuk duyurdu! O süre de uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme sürelerinin 28 Ağustos Salı saat 17:00 mesai saati sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyadan şu duyuruyu yaptı;

“27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır.”