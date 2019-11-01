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Bakan Kasapoğlu'ndan Yurtlara Zam Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında yurt ücretlerine 2018-2019 eğitim öğretim döneminde zam yapılmadığını ancak 2019-2020 döneminde yüzde 18,91 oranında artış yapıldığını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yurtlara Zam Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında yurt ücretlerine 2018-2019 eğitim öğretim döneminde zam yapılmadığını ancak 2019-2020 döneminde yüzde 18,91 oranında artış yapıldığını vurguladı.

01 Kasım 2019 Cuma 15:06
Bakan Kasapoğlu'ndan Yurtlara Zam Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından yurt ve öğrenci sayısına ilişkin bir soru önergesi verildi ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istendi. 

Bakan Kasapoğlu bu soru önergesini yanıtladı ve 24 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde bakanlığa bağlı 773 yurt bulunduğunu belirtti. Ayrıca Bakan Kasapoğlu açıkalmalarının devamında bu yurtların 421 bin 928'i kız, 256 bin 835'i erkek olmak üzere toplam 678 bin 763 yükseköğrenim gören öğrenciye hizmeti verdiğini vurguladı.

YURTLARA ZAM YAPILDI

Konu ile ilgili olarak açıklamalarında 2018-2019 öğretim dönemi itibarıyla barınmak için yurtlara başvuran 427 bin 148 öğrenciden, 381 bin 837'sinin yerleştirildiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 2019-2020 döneminde yurtlara yüzde 18,91 oranında zam yapıldığını vurguladı.

SORU ÖNERGESİNE YANIT VERİLDİ

Bakan Kasapoğlu'nun soru önergesine ilişkin cevabı şöyle:

"Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine yüzde 18,91 oranında artış yapılmıştır. Bununla birlikte bakanlığa bağlı yurtlarda, yemek ücretleri, belediyeler veya meslek odaları tarafından yayımlanan yemek fiyatları ortalaması alınıp, yüzde 35 indirim yapmak suretiyle tespit edilmektedir"

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