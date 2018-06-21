Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Gül'den Önemli Uyarı. Dikkat Etmeyene Ağır Ceza Verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında seçim yasaklarına değindi ve bunun ağır cezalarının olacağını söyledi.

banner396

Bakan Gül'den Önemli Uyarı. Dikkat Etmeyene Ağır Ceza Verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında seçim yasaklarına değindi ve bunun ağır cezalarının olacağını söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:35
Bakan Gül'den Önemli Uyarı. Dikkat Etmeyene Ağır Ceza Verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimler öncesi bir son dakika uyarısı yaptı.

Bir basın toplantısı düzenleyen ve gazetecilere seçimler öncesi önemli uyarıda bulunna Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli uyarılarda bulundu. Bakan Gül açıklamasında seçim yasaklarına da değindi ve dikkat edilmezse ağır cezalarının olabileceğini söyledi.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

"Vatandaşlarımızı da seçim yasaklarına, seçim suçlarına karşı asla tevessül etmemeleri konusunda uyarıyorum çünkü çok ağır cezaları var. Bu konuda da bir müeyyideyle karşılaşırlar, demokraside herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır."

15 TEMMUZ'A HALA DARBE GİRİŞİMİ DEMEYEN BİR MUHALEFET VAR

"Bizim için aslolan olağan yönetimdir, olağan üstü yönetim dönemleri değil ama burada bir zaruret olmuştur. AK Parti bunu bir tercihten dolayı yapmamıştır zaruret olduğu için yapmıştır."

"(Terörist başından "HDP'ye oy verin" çağrısı) Bunda şaşılacak bir şey yok. HDP'li vekiller oy alıncaya kadar demokrat, oy aldıktan sonra sırtını terör örgütüne dayadığını söyleyen bir siyaset anlayışına sahip"

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.06.2018 15:08
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSeçim YasaklarıAbdulhamit Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türker İnandoğlu'nun Bel Kemiği Kırıldı-İşte Son Durumu
Türker İnandoğlu'nun Bel Kemiği Kırıldı-İşte Son Durumu
Bir Şirket Daha Anket Sonucunu Açıkladı:
Bir Şirket Daha Anket Sonucunu Açıkladı:
24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı
24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim