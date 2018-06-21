Bakan Gül'den Önemli Uyarı. Dikkat Etmeyene Ağır Ceza Verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimler öncesi bir son dakika uyarısı yaptı.

Bir basın toplantısı düzenleyen ve gazetecilere seçimler öncesi önemli uyarıda bulunna Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli uyarılarda bulundu. Bakan Gül açıklamasında seçim yasaklarına da değindi ve dikkat edilmezse ağır cezalarının olabileceğini söyledi.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

"Vatandaşlarımızı da seçim yasaklarına, seçim suçlarına karşı asla tevessül etmemeleri konusunda uyarıyorum çünkü çok ağır cezaları var. Bu konuda da bir müeyyideyle karşılaşırlar, demokraside herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır."

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"Bizim için aslolan olağan yönetimdir, olağan üstü yönetim dönemleri değil ama burada bir zaruret olmuştur. AK Parti bunu bir tercihten dolayı yapmamıştır zaruret olduğu için yapmıştır."

"(Terörist başından "HDP'ye oy verin" çağrısı) Bunda şaşılacak bir şey yok. HDP'li vekiller oy alıncaya kadar demokrat, oy aldıktan sonra sırtını terör örgütüne dayadığını söyleyen bir siyaset anlayışına sahip"

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