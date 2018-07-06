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Bakan Fakıbaba: Yeni Projelerle Hayvancılığı Kurtaracağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

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Bakan Fakıbaba: Yeni Projelerle Hayvancılığı Kurtaracağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:34
Bakan Fakıbaba: Yeni Projelerle Hayvancılığı Kurtaracağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Burada Bakanlığa ilk geldiklerinde teşhis için çalışmaların başladığını, hayvan varlığının arttırılması için neler yapılabileceğini masaya yatırdıklarını belirten Fakıbaba, nüfusla orantılı hayvan sayısının da arttırılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bakan Fakıbaba, "Türkiye nüfusu her yıl artmasına rağmen hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu sorunu gidermek üzere iki önemli projeye imza attık, bunlardan birisi TİGEM'in küçükbaş hayvan projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesi. Bu çalışmamız, herkese 300 koyun vereceğiz gibi yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok. Kime vereceğiz? Bu işi bilene, ahırı olana, merası olana vereceğiz. Çünkü bu işin dönmesi lazım. Bu dönerken de ona geçim kaynağı olarak bin 600 civarında avans vereceğiz, veteriner vereceğiz, ilaç parası vereceğiz, yem vereceğiz. Sonra bu kuzular doğduğu zaman da alım garantisi vereceğiz. Piyasa da bin liraya satılıyorsa ben de bin liraya veya bin 10 liraya alacağım.

Projeyle ilk yılda üreticimiz maliyeti düşüldükten sonra ortalama 40 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken, şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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