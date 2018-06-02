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Bakan Fakıbaba: "Çokta Şeyimde Değil"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı bir televizyon programında tepki çeken bir açıklama yaptı.

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Bakan Fakıbaba: "Çokta Şeyimde Değil"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı bir televizyon programında tepki çeken bir açıklama yaptı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 15:28
Bakan Fakıbaba: "Çokta Şeyimde Değil"

Bakan Fakıbaba'dan partililerin liste eleştirisine sert yanıt.

Şanlıurfa'da partililerin milletvekili aday listeleri hakkındaki rahatsızlığını AK Partili Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran günü gereçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti. Tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında bir toplantı düzenleyen  partililerin adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.

BAKAN'DAN İLGİNÇ CEVAP

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; eleştirilere katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba şu sözlerle bu tepkileri yanıtladı:

“Bu listede benim de sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa’ya hizmet edeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda (eleştirilere yönelik) hala öyle diyorlarsa desinler. Benim de çok şeyim de değil yani."

AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün dünürü (damadının annesi).

  • Tam liste şu şekilde:
  • Ahmet Eşref Fakıbaba
  • Mehmet Kasim Gülpınar
  • Halil Özcan
  • Zemzem Gülender Açanal
  • Mehmet Ali Cevheri
  • İbrahim Halil Yıldız
  • Halil Özşavli
  • Ahmet Akay
  • Mehmet Fatih Aksoy
  • Güler Kama İzol
  • İbrahim Toru
  • Sedat Ertürk
  • İsmail Tosun
  • İbrahim Ayhan

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Son Güncelleme: 02.06.2018 15:38
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiHaberFakıbabaSon Dakika
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