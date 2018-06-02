Bakan Fakıbaba: "Çokta Şeyimde Değil"

Bakan Fakıbaba'dan partililerin liste eleştirisine sert yanıt.

Şanlıurfa'da partililerin milletvekili aday listeleri hakkındaki rahatsızlığını AK Partili Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran günü gereçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti. Tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında bir toplantı düzenleyen partililerin adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.

BAKAN'DAN İLGİNÇ CEVAP

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; eleştirilere katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba şu sözlerle bu tepkileri yanıtladı:

“Bu listede benim de sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa’ya hizmet edeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda (eleştirilere yönelik) hala öyle diyorlarsa desinler. Benim de çok şeyim de değil yani."

AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün dünürü (damadının annesi).

Tam liste şu şekilde:

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasim Gülpınar

Halil Özcan

Zemzem Gülender Açanal

Mehmet Ali Cevheri

İbrahim Halil Yıldız

Halil Özşavli

Ahmet Akay

Mehmet Fatih Aksoy

Güler Kama İzol

İbrahim Toru

Sedat Ertürk

İsmail Tosun

İbrahim Ayhan

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