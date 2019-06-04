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Bakan Eşi Personeline Elini Öptürüp 100 Dolar Verdi!

Alişan’ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti’ye aldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Bakan Eşi Personeline Elini Öptürüp 100 Dolar Verdi!

Alişan’ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti’ye aldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

04 Haziran 2019 Salı 22:04
Bakan Eşi Personeline Elini Öptürüp 100 Dolar Verdi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.

KENDİ OTELİNDE TATİLDE

Bakan Ersoy’un sahibi olduğu lüks otelde  tatil yapan Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp 100 dolar harçlık verdi.

“ALİŞAN’I Tİ’YE ALDIM”

Bu görüntünün tepkilere neden olması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Pervin Ersoy, Alişan’ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti’ye aldığını söyledi.

Pervin Ersoy şunları söyledi:

"Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına. Alişan dolar dağıtmış yiğenlerine bugün, onu ti'ye aldık . Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salakmıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz .. Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim .. Lütfen yapmayın'' diye yorum yazdı.

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Hasan 1 saat önce

Belli ki salaksın

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