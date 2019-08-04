Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın 'yüksek sezona' denk geldiğini belirterek, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ihtimalini değerlendirdi. Ersoy, "9 gün tatile ihtiyaç kaldığını sanmıyorum, Bodrum'da otellerin hepsi dolu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum'da katıldığı 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eşi Pervin Ersoy'un da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin tadilatını bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını belirten Ersoy, "Burada öncelikli amacımız, Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. 'Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım' diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az 2 kez organizasyon gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Doluluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, "İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da eylülde ihalesini tamamlayıp, söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak, kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz. Bodrum merkezine eski canlılığını tekrar getireceğiz" dedi.

'BAYRAM TATİLİNİN 9 YA DA 5 GÜN OLMASI BİR ŞEY DEĞİŞTİRMİYOR'

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisine de değinerek, "Bayram tatilinin 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil; ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu" diye konuştu.

'50 MİLYON HEDEFİNİ AŞTIK, AŞACAĞIZ GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Turizm sezonunun iyi gittiğine, turist sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artışla karşılaşacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi görünüyor. 2023'e koyduğumuz, 75 milyon turist gibi iddialı bir hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'yla bu hedeflerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Türkiye'nin global tanıtımıyla ilgili hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkaracağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız" dedi.

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