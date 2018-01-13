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Bakan'dan YHT Müjdesi: O Mesafe 3.5 Saate Düşecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesine cevap verdi.

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Bakan'dan YHT Müjdesi: O Mesafe 3.5 Saate Düşecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesine cevap verdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:12
Bakan'dan YHT Müjdesi: O Mesafe 3.5 Saate Düşecek

CHP İzmir Milletveikili Atilla Sertel'in Bakan Arslan'a verdiği soru önergesine Bakan Ahmet Arslan yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yanıtlaması üzerine verdiği soru önergesinde "Temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde çalışmalar hangi aşamadadır? Çalışmaların şuana kadarki maliyeti nedir? Tamamlandığında maliyeti ne olacaktır? Bu projenin test sürüşleri ve seferlere başlaması için belirlenen tarih nedir" ifadelerine yer verdi.

Bakan'ın Cevabı

Atilla Sertel’in sözlü soru önergesini TBMM’de yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şu cevabı verdi:

"İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14/11/2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır."

624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT hattı, Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir olmak üzere toplam 3 etaptan oluşuyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son DakikaAtilla SertelHızlı Tren
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