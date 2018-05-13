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Bakan'dan 5 Bin Personel Alımı ve Yerli Whatsapp Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT tarafından geliştirildiği söylenen PTT Messenger'ın testlerinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

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Bakan'dan 5 Bin Personel Alımı ve Yerli Whatsapp Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT tarafından geliştirildiği söylenen PTT Messenger'ın testlerinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

13 Mayıs 2018 Pazar 13:41
Bakan'dan 5 Bin Personel Alımı ve Yerli Whatsapp Açıklaması

Yerli Whatsapp olaarak bir ara gündeme gelen PTT Messenger ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Bakan açıklamalarda bulunmuş, sosyal medya üzerinden PTT Messenger henüz piyasaya sürülmeden 'Kaynak kodlarının alıntı olduğu' iddia edilmişti.  Konuyla ilgili konuşan Arslan, "Birileri, 'PTT'nin ne işi var da PTT Messenger'a girdi, PTT'nin ne işi var yazılım yapıyor, PTT'nin ne işi var 'Ben dünya devleriyle yarışacağım.' diyor. Bizim hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir PTT'den bahsediyoruz. Bundan bahsediyorsak da bunun gereğini yapacağız. Bunun gereğini yaparken de uluslararası kurallara uyarak, Sayıştay ve bakanlık denetimlerini önceleyerek, daha da önemlisi 'Dünya devi olacağız.' diyorsak, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıyoruz ki vatandaşın da bizi gıptayla izleyenlerin de aklında herhangi bir soru işareti kalmasın.

Biz yol alırken, birileri bizi anlamadığı için, birileri son 15 yılda PTT'nin değişimini kavrayamadığı için 'Kurum 15 yıl önceki gibi davransın, küçülsün, yok olsun, Hazinenin omuzlarında yük olsun' istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz, onlara ayak uydursaydık, onlar gibi düşünseydik, davransaydık bugün her alanda 3-4 kat büyüyen bir Türkiye'den bahsedemezdik." dedi.

Bakan PTT'ye 5 bin Personel Alımı başvurularıyla ilgili, "Üniversitelerimizin yapacağı yazılı sınav sonucunda mülakatla gerekli test ve değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra bu arkadaşları bünyemize katacağız." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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5 Bin Personel5 Bin Personel Alımı
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