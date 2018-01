Bakan Bugün Açıkladı! Emniyet 5 Bin Trafik Polisi Alımı Yapacak

Bakan Bugün Açıkladı! Emniyet 5 Bin Trafik Polisi Alacak

Polis Akademisi'nin Anıttepe Yerleşkesinde düzenlenen Trafik Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında 5 bin trafik polisi alımı yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılına moral bozan trafik kazaları tablosuyla başlandığını, 22 Ocak 2018 tarihine kadar otobüs kazalarının listesini aldığında Polis bölgesinde 9 kaza 14 can kaybının, Jandarma bölgesindeyse 2 kaza 15 can kaybının yaşandığını, bu ilk 3 haftalık süreçte 204 kişinin yaralandığını 29 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Soylu: "Arkadaşlarım bu yılbaşından 22 Ocak tarihine kadar olan otobüs kazalarının listesini verdiler. Polis bölgesinde 9 kaza ve 14 can kaybı, jandarma bölgesinde de 2 kaza ve 15 can kaybı. Toplam can kaybımız 29. Toplam yaralı sayımız ise 22 günde 204. Bu kabul edilebilir bir bilanço değildir. Otobüs kazaları açısından 2018 yılına maalesef çok kötü başladık. İşte biraz önce bahsettiğim iki sorun alanından biri de otobüs taşımacılığı ile ilgilidir. Üzerinde düşünmemiz gereken bir bilançodur" dedi.

İçişleri Bakanı, Hali hazırda 21 bin civarında trafik polisi olduğunu 2018 yılı sonuna kadar bu rakamın 26 bine çıkarılacağını 5 bin kişilik alımın bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

