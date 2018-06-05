Bakan Albayrak: Kim Kimle İş Tutuyor, Görüyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Zonguldak Kent Merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi.

Zonguldak'ın yerli ve milli bir şehir olduğunu söyleyen Albayrak, özellikle son iki yıl içerisinde Zonguldak'a yönelik hizmetlere büyük bir ivme kazandırıldığını, TTK'ya yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi.

Albayrak, "Bakanlık olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) önemli adımlar attık. Özellikle mekanize sisteme geçişte önemli adımlarımız oldu. Türkiye'de madencilik noktasında Zonguldak'ımız, Üzülmez, Armutçuk, Karadon ve Kozlu bu sahalarımızın en son mekanize sisteme geçişi noktasında adım attık. Üzülmez tamamlandı. Armutçuk temmuzda bitiyor inşallah. Karadon ve Kozlu önümüzdeki yıl bitecek. Bu daha çok üretimin artması demek." ifadelerini kullandı.

Partilerin seçim beyannamesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Beyannamelerin içerisinde birçoğunun FETÖ'den bahsetmediğini ve mücadele noktasında adım atmayacağını gördünüz mü? 15 Temmuz gecesi Zonguldak canını siper ederek ne gaziler verdi. Ana muhalefet, FETÖ ile PKK'yla mücadele eden paşalarımızın apoletini sökeceğini ifade etti. Türkiye olarak biz 40 yıldır bugünler için, bu ülkeyi yıkmak ve bölmek için dış malum güçler tarafından yetiştirilen, bugünlere hazırlanan iki terör örgütüne karşı bu savaşı ve mücadeleyi verirken, 24 Haziran noktasında kim kimle iş tutuyor bunu görüyoruz. Öyle değil mi?" dedi.

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