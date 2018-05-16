Bakan Albayrak : Birilerinin Hayal Etmediği Yatırımları Hayata Geçirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerki sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının büyük öneme sahip olduğunu , bu yüzden Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu bir şekilde Milli enerji ve maden politikasını hazırladığını söyledi.

Bakan Albayrak, "Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandı. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması da gerekiyor. Bizi hedeflerimize ve geleceğe taşıyacak gençlere yatırımın temellerini atıyoruz. Bu hiçbir maddi yatırımla ölçülemeyecek bir yatırım. 16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek.

Bunlardan 3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak. Aralarında Hatay, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı illerimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Bu okullarımız hem enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hem de rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecek." ifadelerini kullandı.

Meslek liselerinin sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Albayrak, "Meslek lisesi sadece bir okul meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma meselesidir. Meslek lisesi bir ülkenin büyümesi, gelişmesi ve üretmesi için önemlidir. Daha yolun başındayız daha büyük başarılara imza atacağız. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde Türkiye'nin yetkinliğini artırmak. Türkiye'nin kara ve deniz sondajcılığında kendi hedeflerine, kendi imkanlarıyla ilerleyeceğine inanıyorsak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerinde hayal ederek tek tek hedeflerimize bu sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Heyecanımızı, motivasyonumuzu işte bu gençlerimizin üzerine inşa ediyoruz. İşte bu yatırımlarla, büyük ve güçlü Türkiye idealini daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük yatırımları bir bir hayata geçirdiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Bugün birilerinin hayal edemediği yatırımları hayata geçirdiysek bu gençlerimizle birlikte oldu. İnşallah bu yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye idealini daha da ileri taşıyacağız. Söz konusu eğitim projesi, Nurol Holding, Sabancı Vakfı, TANAP Doğalgaz İletim AŞ ve Doğanlar Holding'in destekleriyle gerçekleştirilecek." dedi.

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