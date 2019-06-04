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Bakan Akar'dan kritik mesajlar

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.

Bakan Akar'dan kritik mesajlar

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.

04 Haziran 2019 Salı 06:58
Bakan Akar'dan kritik mesajlar

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.
 

Akar şu mesajları verdi:

Pençe Harekatı'nda 28, Irak’ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi.

Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler.

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bakan akar dan kritik mesajlar
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