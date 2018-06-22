Bakan Ağbal: Ekonomimiz Sağlam, Atlatırız Bunları

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye üzerinde son zamanlarda ekonomi üzerine ataklarda bulunanlar olduğunu, bu sürecin atlatılacağını, 24 Haziran'dan sonra düzelmelerin görüleceğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Naci Ağbal, seçimlere dikkat çekerek, "16 yıldır bu işin içerisindeyiz, ekonomide ne, nedir bilirim. Son üç aydır bunların ağababaları plan kuruyorlar, ekonomi üzerinde ataklarda bulunuyorlar. Allah'a şükürler olsun, ekonomimiz sağlam, atlatırız bunları, yeter ki 24 Haziran'a varalım. 24 Haziran'da bunların ağababaları da cevaplarını alınca tekrar pusularına çekilecekler." ifadelerini kullandı. Son zamanlarda çeşitli ekonomik algı operasyonlarıyla vatandaşların aklının karıştırılmaya çalışıldığını savunan Maliye Bakanı, "Son aylarda oynanmak istenen oyun çok basit. Vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar, ekonomi ile ilgili olumsuz bir algı üretmeye çalışıyorlar, sanki ekonomide sorunlar varmış gibi göstermeye çalışıyorlar.

Bunların arkasında batının birtakım medyaları var. Bu medyalar içeride, dışarıda bir araya gelmişler, sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine haber yapmaya çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden mesajlar veriyorlar. Dolayısıyla bugün karşı karşıya kaldığımız durum bir tarafta milli, yerli, kökünü bu topraklardan alan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, arkadaşları, bu yola giden arkadaşlar, diğer tarafta da bu ülkede son 16 yıldır olanları yok etmek isteyen, yıkmak isteyen yıkım ekibi. Hükümet değişse ertesi gün tekrar bu ülkeyi IMF'ye teslim ederler çünkü onların bildikleri ekonomi IMF ekonomisi. İktidara geldiğimizde bunların batırdığı ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışan bir IMF vardı. 2009 geldi, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bir dakika, sözleşme bitti, borçları ödüyoruz, siz yolunuza, biz yolumuza, ülkemizi biz yönetebiliriz." şeklinde konuştu.

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