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Bakan Açıkladı! Ücretler 5 Kat Artacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat artacağını, düzenlemeyle birlikte, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve yurt dışına çıkışının önleneceğini söyledi.

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Bakan Açıkladı! Ücretler 5 Kat Artacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat artacağını, düzenlemeyle birlikte, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve yurt dışına çıkışının önleneceğini söyledi.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:18
Bakan Açıkladı! Ücretler 5 Kat Artacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat artacağını, düzenlemeyle birlikte, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve yurt dışına çıkışının önleneceğini söyledi.  

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız.Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 08.07.2018 10:46
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıSağlık Bakanı Ahmet Demircan
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