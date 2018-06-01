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Bakan Açıkladı: O Konuda Amerika'dan Daha İyiyiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı son dakika açıklamasında orman yangınlarına değindi ve yangınlara müdahale konusunda Amerika'dan ileride olduklarını söyledi.

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Bakan Açıkladı: O Konuda Amerika'dan Daha İyiyiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı son dakika açıklamasında orman yangınlarına değindi ve yangınlara müdahale konusunda Amerika'dan ileride olduklarını söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 19:52
Bakan Açıkladı: O Konuda Amerika'dan Daha İyiyiz

Osman ve Su İşleri bakanı orman yangnları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Erzurum Valiliğine yaptığı ziyaretinde konuşan Bakan Eroğlu, gün içinde temelini attıkları barajlardan en büyüğünün Söylemez Barajı olduğunu söyledi. Söylemez Barajı'nın yıllık 210 milyon liralık gelir getireceğini ifade eden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"16 tesisin temeli atıldı, geri kalan 14 tesisin de açılışı yapıldı. Bunların arasında önemli göletler ve barajlar var. Erzurum'a hükümetlerimiz döneminde 26 milyar liralık yatırım yapılmış. Burada AK Parti hükümetinden önce çok büyük bir su sorunu vardı. Birçok bekleyen proje vardı, bizzat kendim geldim ve hem tüneli barajı bitirdik, buraya su verdik. Buraya çok sayıda baraj inşaatı gerçekleştirdik. 5 baraj, 13 gölet yaptık. İlk defa AK Parti hükümeti Erzurum'u hatırladı. 400 bin dekar araziyi bizim dönemimizde sulamaya açtık. Hedefimiz burada göçü önlemek değil, göçü tersine çevirmek, bunu başaracağımıza inanıyorum."

YANGINLARI ODAMDAN TAKİP EDEBİLİYORUM

Eroğlu, orman teşkilatlarının çalıştığını belirterek, ağaçlandırmaya çok önem verdiklerini söyledi. Erzurum'da hedeflerinin 100 milyon fidanı toprakla buluşturmak olduğunu aktaran Eroğlu, Türkiye'de de 400 milyon fidanı toprakla buluşturmak istediklerini anlattı.

Bir gazetecinin "Yaz geldi, olası orman yangınlarına karşı bu yıl ne tür tedbirler aldınız?" sorusuna Eroğlu, "Orman yangınlarıyla mücadelede Amerika'dan ileriyiz. Odamdan bir yangın olduğu zaman hangi alan yanıyor, örtü nedir, durumu nedir, helikopter, yangın uçağının o anda havadaki koordinatlar ne, hızı ne, kaç kilometre sonra oraya ulaşacak, bu bilgilere sahibiz. Bu konuda dünyanın en iyi teknolojisine sahibiz." yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep zamanla yarıştığını ifade ederek, "Birileri konuştu, iddia etti ama biz yaptık, önemli olan budur. Millete hizmet yolunda zamanla yarışmak ve eserler ortaya koymak lazım." diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ORMAN YANGINISon DakikaHaber
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