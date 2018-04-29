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Bakan Açıkladı: Nüfus Kağıtlarında Sürpriz Değişiklik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi. Soylu yaptığı açıklamada yeni nüfus kağıtlarında büyük bir sürprizin olacağını söyledi.

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Bakan Açıkladı: Nüfus Kağıtlarında Sürpriz Değişiklik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi. Soylu yaptığı açıklamada yeni nüfus kağıtlarında büyük bir sürprizin olacağını söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 14:07
Bakan Açıkladı: Nüfus Kağıtlarında Sürpriz Değişiklik

İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması geldi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile birlikte bugün bir otelde ulusal ve yerel basın temsilcilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda Bakan Soylu yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin konulara değinirken erken seçim hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasının devamında da nüfus kağıtları ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nda devam eden hizmetleri Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı'nda bir sistem oluşturmaya çalıştık. Büyük ve ciddi teknolojik yatırımlar yaptık. 1 günde pasaport ve ehliyet işlemlerini Emniyet'ten alıp Nüfus Müdürlükleri'ne verdik. Hiçbir sorun yaşamadık. E-Belediye diye bir hizmet kuruyoruz. E-Belediye ile devletimiz 1.8 milyar tasarruf sağlamış olacak. Bazı pilot belediyeler bu sisteme geçti. Tüm Türkiye 2019 yılının ilk yarısından sonra bu sisteme geçmiş olacak. Nüfus kağıdı ile de ilgili TÜBİTAK'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir çalışma yapıyoruz"

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