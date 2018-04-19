Bakan Açıkladı: İşte FETÖ'nün 5 Dairesi

Milli Savunma bakanı Nurettin Canikli, yeni KHK ile ilgili yaptığı açıklamada önemli bilgilere yer verdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın kaleme aldığı haberine göre, Bakan Canikli önceki gün TBMM'de yaptığı açıklamada, terör örgütü FETÖ'yle mücadelede önemli bir seviyeye geldiklerini söyledi.

Bakan Canikli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar kamudan çok sayıda temizlik yapılmıştır. Ancak örgütün çok kripto yapılanmasının olduğunu da biliyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili kurumlarda gizlilik ve kripto örgütlenme esas yapılanmadır. Şimdi kripto yapılanma için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Henüz deşifre edilemeyen, örgüt tarafından özel olarak gizlenmiş, kritik görevlerde bulunan kripto örgüt mensuplarının olduğunu kesin olarak biliyoruz."

5 DAİREDEN OLUŞUYOR

Örgütün 5 daireden oluştuğunu söyleyen Canikli, şöyle devam etti.

"İtirafçı bir örgüt mensubunun, gizli yapıyla ilgili tanımlaması çok önemlidir. Örgüt 5 daireden oluşmaktadır; 1. daire esnaf ve sivil. 2. daire normal devlet memurları, polisler. 3. daire mahrem yapı içerisinde bulunan hakim, kaymakam ve askerler ile bunların bağlı olduğu imamlar. 4. daire kripto hakim, savcı, polis, kaymakam ve askerler ile bağlı oldukları imamlar. 5. daire ise kriptonun kriptosu. Asker ve MİT mensuplarının olduğu yapı. Bunları sadece örgüt elebaşı biliyor. Bunlarla bağlantıyı sağlayan 2-3 kişi var. Güvenlikle ilgili birimlerde kripto yapısının aktif olduğunu da biliyoruz. Son derece tehlikeli olabilecek kritik hamleler yaptığını da takip edebiliyoruz ve görüyoruz. Temel amacımız kripto yapının açığa çıkarılması. Adeta iğne ile kuyu kazıyoruz."

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