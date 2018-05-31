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Bakan Açıkladı: Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristler Öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, Giresun'da öldürülen 2 teröriste ilişkin bilgi verdi ve Eren Bülbül'ün katillerinin öldürüldüğünü söyledi.

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Bakan Açıkladı: Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristler Öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, Giresun'da öldürülen 2 teröriste ilişkin bilgi verdi ve Eren Bülbül'ün katillerinin öldürüldüğünü söyledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 21:11
Bakan Açıkladı: Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristler Öldürüldü

Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü.

Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesi ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir son dakika açıklaması yaptı. akan Soylu konuya ilişkin, "Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler." ifadelerini kullandı.

Çeşitli programlar dolayısıyla Trabzon'a gelen ve burada düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Ortahisar ilçesindeki İpekyolu fuar alanında düzenlenen iftar programına da katıldı. Bakan Soylu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Giresun'daki terör operasyonuna ve öldürülen teröristlere değindi.

"Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor." diyerek sözlerine başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşları akıttıranı, bu milleti sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir."

Öte yandan Bakan Soylu, iftar öncesi basın mensuplarının sorusu üzerine yaklaşık 4 gün önce bir görüntü aldıklarını belirterek, "Bir çatışma çıktı, bu çatışmanın üzerinden arkadaşlarımız alan daraltarak bir çalışma yaptı ve teröristleri ele geçirdiler. Ele geçirilen teröristlerden bir tanesi bu bölgenin sorumlusu. Daha ayrıntılı açıklamayı arkadaşlarımız biraz sonra yapacaklar." diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaEren BülbülSüleyman Soylu
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