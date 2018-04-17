Bahçeli Erken Seçim İçin Tarih Verdi-Tarih Bayrama Denk Geliyor

Son dakika açıklaması Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli açıklamasında erken seçim çağrısında bulundu.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şerefli Türk Milleti, şerefsiz mihrakların hakkından gelecektir, gelmek zorundadır. Terörizm fail ve figüranları çok olan bir ihanettir, alçaklıktır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce haizdir. Ok yaydan çıkalı çok olmuştur. Bayrağı indirmeye teşebbüs eden paldür küldür gömülecektir. Müzakere arayışları kapalı, uçurumun dibindedir. Milli bekayı korumak boynumuzun borcudur. Katillere ne yapılacağı bellidir ve bunun gereği kahramanca yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir."

Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir. ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı. Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz.Esad cezalandırılmalı ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakı ile sağlanmalıdır. Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir."

Suriye'deki kimyasal saldırıya değinen Bahçeli, "Kabulü olmayan barbarlığa insanlık haklı tepki göstermiştir. Başta ABD ve İngiltere Esad'ın yaptığını söylemiş. Rusya beklendiği üzere bunu düşünmemiştir. Suriye'de masumlar hayatlarını kaybederken, Suriye'deki güç mücadelelerine nüfuz edilmiştir. Şayet füzeler atılırsa Rusya rejimi savunacağını ilan etmiştir. Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir. ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı. Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz.Esad cezalandırılmalı ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakı ile sağlanmalıdır. Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir. Gerilim bununla da kalmadı. Rusya Doğu Akdeniz'de tatbikat yapılacağını ve Suriye'ye 50 KM'den fazla yaklaşanı vuracağını söyledi. Ekonomik tetikçiler boş durmamıştır. Döviz fiyatları fren tutmayarak yükselmiştir. Suriye emperyalizmin şiddetli hesaplaşmalarına hedef olmuştur. ABD, İngiltere, Fransa 100 füze atarak harekat yapmıştır. Küçük çaplı bu harekat mesaj yollamıştır. İran bu harekata tepki göstermiştir. Rusya'nın karşılık vermeyerek eleştirmesi ABD ile gizli kapaklı hesapların olduğunu göstermekterdir. Rusya ile ABD arasındaki tartışmanın sakinleşmesi için Türkiye'nin tavrı tartışmasız yerindedir. Harekatın bundan sonraki etapları giderek gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 7 yıldır süren savaşta ABD başta olmak üzere çok sayıda ülke kimyasal silah kullanımını kirmızı çizgi belirlemişti. Ancak geçen sürede önleyici bir adım atılmamıştır. Zalim Esad hala koltuğundadır. Masumların canı üzerinden pazarlık yapılıyorsa, tek suçlu despot Esad ve terör örgütleri değildir. İnsan haklarına kıyan tüm ülkeler apaçık ortadadır. Esad cezalandırılmalıdır, buna diyecek yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğüne Suriyeliler karar vermelidir. Cinayet ve cehaletin bedeli terör örgütleri ile birlikte ödetilmelidir. Tarihin ibretlik yıkımlarından birisi bu ülkede görülmüştür. Bütün bunlara sees çıkarmayarak, varını yoğunu IŞİD'le mücadeleye adayanlar, bunlar insanlık dramı değildi de şimdi mi çığlıklar duyulur olmuştur? Kimyasal silah kullanmak elbette ki insanlık suçudur ancak, kimyasal silahlardan daha çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, İngiltere, Fransa'nın aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Asıl niyetler başkadır. Burada rejimi cezalandırma adı altında başka emeller bulunmuştur. Asıl gaye küresel emperyalist hesaplardır. Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Membiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir. Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır." dedi.

16 Nisan referandumuna değinen Bahçeli, "16 Nisan referandumuna tüm siyasi partiler saygı göstermelidir. Dün Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kabulünün birinci yılını geride bıraktık. Yasama, yürütme ve yargı daha kuvvetli bir yapıya kavuşmuştur. Geride kalan bir yılda sistemin ruhuna uygun olarak siyasi partilerin yasal ittifakının zemini de hazırlanmış, alt yapı tesis edilmiştir. Milli duruşu sulandırmak, gafil inançları diri tutmaya çalışılması farkedilmektedir. Parlamenter sisteme dönüş ifadeleri tasvip etmiyoruz. CHP ve yardakçılarını Adem'e mecbur bırakıyoruz. Bizim yeminimiz bu devletin bekasını korumaktır. Yenikapı 'ya sadığız. Türk Milleti'nin bekasına herkes sadık kalmalıdır. Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmektedir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandrmadı, kazandırmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi tamamı ile meşrudur. CHP saygı görmek istiyorsa, millete saygı göstermeyi öğrenmelidir. CHP'li güdümlü yöneticiler kirli ağızlarını yıkamalı, zehirli dillerini tedavi ettirmelidir. Milletin iradesini tanımayanı millet tanımaz. Aziz milletimizin tanımadığını biz de tanımayız, takmayız. CHP'nin oturma eylemi fikren sakattır. Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdumu kalkmayı bilmezler. CHP isterse amuda kalksın, ister parende atsın çabaları beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden dönüş yoktur. CHP'nin kıvranıp durması nafiledir. Cumhurun kararı tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhattap bulursa derdini Cibali karakoluna anlatsın." diye konuştu.

Bizde pireye kızıp yorgan yakan anlayış yoktur diyen Bahçeli, "Bizde inanç, iman, adanmışlık,adamlık vardır. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutlu üllkülerimiz vardır. Çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir. Biz siyaseti milletimizin çıkarları için yaparız. Yeri gelirse eleştirileri muhattaplarına söyleriz. Kimseden korkmayız. Milletin rotasından sapmayız, neysek oyuz. CHP gibi olamayız, çürük ipten tutamayız. Terörün siyasi şubesine hoş bakamayız. Katranı kaynatmakla olmaz şeker, insanın cinsi neyse ona çeker. Bizim kalbimiz Türk'lük için çarpar. Varsın CHP'li yöneticiler Edirne cezaevinin etrafında dolansın, Pensilvanya'ya el sallasın. Zeytin Dalı'na karşı güçbirliği yaptılar, FETO'ya umut bağlamışlardı. HDP, CHP, İP mutabakatı vardır. Tencere yuvarlana yuıvarlana, patırtı kütürtü ile kapağını bulmuştur." dedi.

Demokrasi dışı arayışların normal görülmesi imkansızdır diyen Bahçeli, " 28 Şubat'ta yaşanan post modern müdahale denilen darbenin zanlılarının hapse mahkum edilmesi önemlidir. 28 Şubat ile ilgili karar 18 Nisan 2018'de açıklanmıştır. Mahkeme müebbbet hapis verdiği zanlılara yaş göz önünde bulundurunca tutukluluk kararının sürdürülmesinin üstünde durmamıştır. Demokrasi elbette milletle anlamlıdır. Milletsiz demokrasi fostur. Türk Milleti kendi geleceğine kendi yön verecek akla haizdir." ifadelerini kullandı.

İç ve dış odaklarının garez dolu itirazlarına rağmen milletimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir diyen Bahçeli, "Hiçbir dış telkin, iç dayatma işe yaramamış, milletin iradesine ipotek koyamamıştır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Cumhurun namusuna emanettir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Kasım 2019 seçimlerinden sonra geçilecektir. Yürürlüğe giren 3 ayğı olmuştur. Cumhurbaşkanının partili olmasıdır. Erdoğan'ın kongre ile genel başkanlığa seçilmesi ile olmuştur. Kanunun yürürlüğe girdiği, askeri mahkemelerin kaldırılmasıdır. Bu da icra edilmiştir." dedi.

Karşımızda sokaklarda oturan bir CHP vardır diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir. "

SEÇİM TARİHİ RAMAZAN BAYRAMINA DENK GELİYOR



Tarihlere bakılırsa Kurban bayramı tatili 9 gün olacak. Eğer Bahçeli'nin söylediği tarihte seçim yapılırsa, 26 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramı tatilinin son gününe denk gelecektir.

Bu durumda ya tatil dönüşleri erken yapılacak ya da tatile gidenler oy kullanamayacak.

20 Ağustos 2018 Pazartesi günü, Kurban Bayramı'nın 1. günü, 24 Ağustos Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın son günü.

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