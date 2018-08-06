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Bağımlı Genç Kendi Parmaklarını Satırla Doğradı

Uyuşturucu madde bağımlılığı gençlerimizin yakasını bırakmıyor. Korkunç olay Adana'da yaşandı. Adana Yüreğir ilçesinde kasaplık yapan A.A'nın 17 yaşındaki oğlu B.A mahalleden arkadaşları ile birlikte yaptığı sentetik uyuşturucu (kimyasal uyuşturucu) kullanımı sonucunda bilincini kaybedip hayatını mahvetti.

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Bağımlı Genç Kendi Parmaklarını Satırla Doğradı

Uyuşturucu madde bağımlılığı gençlerimizin yakasını bırakmıyor. Korkunç olay Adana'da yaşandı. Adana Yüreğir ilçesinde kasaplık yapan A.A'nın 17 yaşındaki oğlu B.A mahalleden arkadaşları ile birlikte yaptığı sentetik uyuşturucu (kimyasal uyuşturucu) kullanımı sonucunda bilincini kaybedip hayatını mahvetti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:02
Bağımlı Genç Kendi Parmaklarını Satırla Doğradı

Uyuşturucu madde bağımlılığı gençlerimizin yakasını bırakmıyor. Korkunç olay Adana'da yaşandı. Adana Yüreğir ilçesinde kasaplık yapan A.A'nın 17 yaşındaki oğlu B.A mahalleden arkadaşları ile birlikte yaptığı sentetik uyuşturucu (kimyasal uyuşturucu) kullanımı sonucunda bilincini kaybedip hayatını mahvetti.

BABASININ DÜKKANINDA KENDİ PARMAKLARINI SATIRLA DOĞRADI!

Babasına ait kasap dükkanına gece 01:00 sıralarında giren B.A kasap tezgahında kendi parmaklarını tek tek doğradı. Kullandığı kimyasal uyuşturucunun etkisiyle bilincini kaybeden genç mahallenin yanan ışıkları fark etmesi sonucu kanlar içinde bulundu.

Çok fazla kan kaybeden genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin parmakları kurtarılamadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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