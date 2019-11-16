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'Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı'

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandığı bildirildi.

'Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı'

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandığı bildirildi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 06:15
'Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı'

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, örgütün lideri Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi.

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