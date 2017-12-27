Bağcılarda Patlama! İlk Açıklama Geldi

Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahele etti.

Elde edilen bilgilere göre saat 08.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Mehmet Akif caddesi üzerindeki 5 katlı bir tekstil fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği fabrikada çalışan olup olmadığı konusunda büyük panik yaşandı. Fakat işçilerin henüz işbaşı yapmadığı fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının erken saatlerde olması bir facianın önüne geçerken, fabrika bahçesinde olan biteni izleyen işçiler , itfaiye ekiplerine yardımcı olmak istedi.

Çalışanlardan birisi, "Kimse iş başı yapmamıştı. İş saati değildi. Baya büyük bir patlamaydı. Biz oturduğumuz yerde titredik. Evimiz buraya yakın. Zaten çıkıp geldik. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.

KPSSCAFE - İSTANBUL