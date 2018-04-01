Bağcılar'da Silahlı Kavga! 1 Polis Ağır Yaralı

Olay İstanbul Bağcılar, 15 Temmuz mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru izinli olduğu günde, daha önce aralarında alacak yüzünden tartışma olan kişilerle Gülbahar Caddesinde buluştu.

Polis memuru S.E, alacaklı olduğu T.B. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 3 kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sonunda borçlu olduğu öğrenilen T.B., polis memuruna silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucu polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan ve beraberindeki 3 kişi olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, yaşanan olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler kısa süre sonra olay anında kullanılan silahla birlikte yakalandı.

KPSSCAFE - ANKARA