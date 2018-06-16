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Bacakları Kesilerek Öldürülen Yavru Köpekle İlgili Bir Kişi Gözaltında

Sakarya'da tüm Türkiye'yi dehşete düşüren vahşet olayıyla ilgili flaş gelişme! Olayla ilgili bir kepçe operatörünün gözaltına alındığı bildirildi.

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Bacakları Kesilerek Öldürülen Yavru Köpekle İlgili Bir Kişi Gözaltında

Sakarya'da tüm Türkiye'yi dehşete düşüren vahşet olayıyla ilgili flaş gelişme! Olayla ilgili bir kepçe operatörünün gözaltına alındığı bildirildi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 15:17
Bacakları Kesilerek Öldürülen Yavru Köpekle İlgili Bir Kişi Gözaltında

Sakarya'da tüm Türkiye'yi dehşete düşüren vahşet olayıyla ilgili flaş gelişme! Olayla ilgili bir kepçe operatörünün gözaltına alındığı bildirildi. Sakarya'da köpekleri beslemek için ormanlık alana giden hayvanseverlerin karşılaştığı yavru köpek yürekleri dağlamıştı.

Patileri kesilerek ormana atılan yavru köpek derhal veterinere teslim edilmiş, daha sonra yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamamıştı. İlk tedaviyi yapan Veteriner Hekim Onur Çakmak, "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm" demişti. Gerekli uygulamaları yaptıktan sonra köpeğin yoğun bakıma alındığını söyleyen Çakmak , "Yaklaşık 5 saat sonra tedaviye cevap verdi, kendine gelmeye başladı. Akabinde gece saat 01.00'de de İstanbul'a hayvan hastanesine sevkini gerçekleştirdik. Bana hayvansever gönüllü Nuray Hanım getirdi köpeği ve çok kötü bir haldeydi. Biz de olayın şokundaydık çünkü böyle bir olayla karşılaşmadık.Olayın üzerinden yaklaşık 10 saat geçtiği için ve annesi yavrusunu yaladığı için -çünkü annesi yalıyor halde bulmuş- Belki orada iş makinesi tarafından ezilmiş olsa bile anne yalayarak o kırılmış parçaları almış olabilir ama kesilme ihtimali de var. Kuyruğu da gitmiş, kuyruğun birazcık daha dipten gitmesi birazcık bizi de düşündürüyor." demişti.  

Olayla ilgili gözaltına alınan kepçe operatörüyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

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BacaklarıBacakları Kesilerek
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