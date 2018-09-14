Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Bursa Kadın Meclisi üyeleri, Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, aralarında genç kızın babasının da olduğu 4 sanığın bugünkü duruşmaları öncesi, adliye önünde bir araya geldi. Hazırlanan basın açıklaması, Cemile Boncuk isimli meclis üyesi tarafından basına okundu. Adalet için toplandıklarını belirten Cemile Boncuk, "'İstismarın üstünü örtemezsiniz' demek için burada toplandık. Y.Ç., ilkokul 2'nci sınıftan beri babası, eniştesi, yardım talebinde bulunduğu kuzeni ve bir akrabasının cinsel istismarına uğramıştır. İstismar olayı Y.Ç.’nin lisedeki rehber öğretmenine yazdığı mektup ile ile ortaya çıkmıştır. Rehber öğretmenin de mektubu cumhuriyet savcılığına iletmesiyle gerekli soruşturma başlatılmış, 3'ü tutuklu 4 sanık adalet önüne çıkarılabilmiştir. Okulların açılacağı bu dönemde tüm velilere sesleniyoruz. 'Risk Tarama Formu' okullarda uygulanıyor mu? Herkes bunu sorsun ve talep etsin. Her il ve ilçede de Çocuk İzleme Merkezleri kurulsun. Çocukları, fail kim olursa olsun, cinsel sömürü ve istismara karşı korumak ve o çocuklara yardım sağlamak devletin görevidir" şeklinde açıklamalar yaptı.

Bursa Kadın Meclisi üyelerinden olan, Y.Ç.'nin halası Nevin Yavuzer ise "Kardeşim bunu öz kızına nasıl yapar? Hala aklım almıyor. Olmaz olsun senin gibi kardeş. Adalet, onlara hak ettikleri cezayı verecek, adalete inanıyorum" dedi. Açıklamanın ardından grup, olaysız dağıldı.

Cinsel istismar olayı, Orhangazi'de yaşayan ve şu an lise öğrencisi olan Y.Ç.'nin, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında rehber öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı. Öğretmenin, mektupta öğrencisinin anlattığı cinsel istismar olaylarını cumhuriyet savcılığına bildirmesiyle soruşturma başlatıldı. Kızın babası 51 yaşındaki S.Ç. ilkokul 2'nci sınıftan 8'inci sınıfa kadar, akrabası 61 yaşındaki A.Y. 8'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar, komşuları 63 yaşındaki S.K. 2017 yılında 3 kez Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı. Yine akraba olan 52 yaşındaki E.Ü. ise eyleminin tehdit ve sarkıntılık boyutunda kaldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklu sanıklar S.Ç. ile A.Y. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', S.K. hakkında 'reşit olmayanla cinsel ilişki', tutuksuz sanık E.Ü. hakkında ise 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmaları devam ediyor.

Kaynaklar ; DHA

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