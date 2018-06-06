Babadan Öz Kızına İğrenç Saldırı: Açık Saçık Videolar İzletti, Denize Girince...

İzmir'de mide bulandıran bir olay yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde yaşamakta olan S.Y. ile eşi B.Y., 2017 yılının Aralık ayında kızları B.Y.'nin okul çıkışı eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolan kızın bulunması için çalışma başlatan ekipler, B.Y.'yi 1 gün sonra buldu. Jandarma'ya getirilen ve İfadesi alınan B.Y.'nin, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve artık istismarlar nedeniyle dayanamadığı için evden kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Pedagog eşliğinde ifade veren B.Y., ilk olarak 2016 yılında Ürkmez sahilinde denize girdiklerinde babasının kendisine sarıldığını, o anda fark etmediğini, bu olayın ardından 10 gün geçince evde tekrar istismarda bulununca, denizde de taciz edildiğini anladığını söyledi. İfadesinde babasının, kendisine telefondan zorla videolar izlettiğini söyleyen B.Y., 1 yıl boyunca 5- 6 kez istismarda bulunduğunu, bu olayların kendi rızası dışında olduğunu söyledi.

Kızın ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınan ve sorguya çekilen baba S.Y. ise, kızının sürekli olarak evden kaçtığını ve kendisine iftira attığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan S.Y. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilen S.Y., çıktığı ilk duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık S.Y., genç kızın annesi B.Y., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık S.Y., suçlamayı kabul etmedi ve "Gerçek olmayan suç hakkında savunma yapmayacağım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genç kızın annesi B.Y.nin avukatı ise sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılması yönünde talebini mahkeme heyetine ileterek, "Sanık avukatının sunduğu belgeleri kabul etmiyoruz. Sanığın giydiği takım elbise nedeniyle indirim yapılmamasını, aksine en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Müjgan Bilgen Özen ise, öz kızına cinsel istismarda bulunan sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Duruşma savcısı ise daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması yönünde mahkeme heyetine talebini iletti..

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.K.ye önce 10 yıl hapis cezası verdi. Babası olduğu için ceza, yarı oranında artırılarak 15 yıla, suçun birden fazla işlenmiş olmasından dolayı da 18 yıla çıkarıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık S.K.'nin 18 yıllık cezasında indirim yapılmadı.

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