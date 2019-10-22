Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri 5 Asırdır Rahmetle Anılıyor

Üsküdar'ın manevi mimarı olan ve İstanbul’da Eyüp Sultan Hazretlerinden sonra türbesi en çok ziyaret edilen Hak dostlarından Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri (1541-1628), vefatının 391. sene-i devriyesinde rahmetle, hayırla ve dualarla yâd edildi. Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Kültür Ünitesi tarafından 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Üsküdar Hüdayi Camiinde gerçekleştirilen anma programında hatimler okundu, Hüdayi hazretlerinin divanından eserler seslendirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve eski İstanbul Müftüsü Prof Dr. Hasan Kamil YILMAZ tarafından Hüdayi Hazretlerinin hayatının, eserlerinin, fikirlerinin ve hatıralarının anlatıldığı program Hüdayi Vakfı Yurt Dışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Alican TATLI’nın Hüdayi Vakfının günümüze kadar yaptığı hizmetleri hakkındaki konuşmasıyla devam etti.

Halk İçinde Hak ile Beraber

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, genç yaşlı yüzlerce Hüdayi seveninin ilgiyle takip ettiği programda Hüdayi Hazretlerinin, hem sultanların hem de halkın gönlünde taht kurduğunu, ondaki tevazu ve cömertlik sayesinde adının sonsuza dek yaşayacak insanlardan biri olduğunu belirtti.

5 Asırlık Merhamet ve Şefkat Çınarı

Dr. Alican TATLI konuşmasında ise Hüdayi Hazretleri tarafından kurulan Vakıf hizmetlerinin günümüzde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından dört kıtada günden güne artarak devam ettiğini dile getirdi.