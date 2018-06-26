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Az Önce Öğrenildi! 8 Bölücü Kahpe Öldürüldü!

Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleriyle Siirt Kırsalına kahraman ordumuz tarafından düzenlenen hava harekatında 8 fistanlı kahpenin öldürüldüğü öğrenildi. 

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Az Önce Öğrenildi! 8 Bölücü Kahpe Öldürüldü!

Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleriyle Siirt Kırsalına kahraman ordumuz tarafından düzenlenen hava harekatında 8 fistanlı kahpenin öldürüldüğü öğrenildi. 

26 Haziran 2018 Salı 20:07
Az Önce Öğrenildi! 8 Bölücü Kahpe Öldürüldü!

Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleriyle Siirt Kırsalına kahraman ordumuz tarafından düzenlenen hava harekatında 8 fistanlı kahpenin öldürüldüğü öğrenildi. 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına operasyonların aralıksız sürdüğü, Avaşin-Basyan ve Zap Bölgeleri ile  Siirt kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen bölücü teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 8 hainin öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca Genekurmay Başkanlığı'ndan günlük faatliyetler başlığı altında yapılan duyuruda, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 137 kişinin yakalandığı bildirildi. TSK açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

25 Haziran 2018 tarihinde;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

a.    Karadeniz’de muhtemel terör ve yasa dışı faaliyetlerin caydırılması ve deniz güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında; bir fırkateyn ve bir denizaltı keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. 

2. K.K.K.LIĞI HUDUT BİRLİKLERİ TARAFINDAN YAKALANAN HUDUTLARDA YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN ŞAHISLAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Suriye Sınırı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 137 şahıs yakalanmıştır .

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Son Güncelleme: 26.06.2018 20:09
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Son DakikaSon Dakika TskTsk Terör Operasyonları
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