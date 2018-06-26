Az Önce Öğrenildi! 8 Bölücü Kahpe Öldürüldü!

Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleriyle Siirt Kırsalına kahraman ordumuz tarafından düzenlenen hava harekatında 8 fistanlı kahpenin öldürüldüğü öğrenildi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına operasyonların aralıksız sürdüğü, Avaşin-Basyan ve Zap Bölgeleri ile Siirt kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen bölücü teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 8 hainin öldürüldüğü belirtildi.
Ayrıca Genekurmay Başkanlığı'ndan günlük faatliyetler başlığı altında yapılan duyuruda, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 137 kişinin yakalandığı bildirildi. TSK açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi :
25 Haziran 2018 tarihinde;
1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
a. Karadeniz’de muhtemel terör ve yasa dışı faaliyetlerin caydırılması ve deniz güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında; bir fırkateyn ve bir denizaltı keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir.
2. K.K.K.LIĞI HUDUT BİRLİKLERİ TARAFINDAN YAKALANAN HUDUTLARDA YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN ŞAHISLAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Suriye Sınırı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 137 şahıs yakalanmıştır .
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