Az Önce Geldi! Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatından Harika Haber!

Az Önce Geldi! Afrin'den Harika Haber! 21 Oldu!

Afrin'de bölücü hainlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında Burseya dağının teröristlerden temizlenmesinden sonra bu kez büyük bir stratejik öneme sahip olduğu belirtilen 915. tepe de hainlerden temizlendi.

Toplam 21 noktada hainlerden eser kalmadı. Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında TSK ve ÖSO Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan 915. tepe adı verilen bölgeyi hainlerden temizledi.

Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki bölgeye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde bölücü hainlere karşı tüm hakim noktalar kontol altına alınmış oldu. Öğle saatlerinde PKK/PYD'li teröristlerden tamamiyle temizlenen 915. tepenin alınmasıyla birlikte harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 kilit nokta hainlerin işgalinden kurtarılmış oldu.

Bu arada teröristlerden temizlenen Burseya dağına dev Türk bayrağının dikileceği öğrenildi.

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