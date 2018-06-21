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Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin hemşire, ebe, eczacı, diyetisyen, laborant, sağlık teknikeri ve psikolog pozisyonunda toplam 53 personel alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı ve üniversite resmi sitesinde yayımlandı.

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Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin hemşire, ebe, eczacı, diyetisyen, laborant, sağlık teknikeri ve psikolog pozisyonunda toplam 53 personel alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı ve üniversite resmi sitesinde yayımlandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:44
Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin hemşire, ebe, eczacı, diyetisyen, laborant, sağlık teknikeri ve psikolog pozisyonunda toplam 53 personel alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı ve üniversite resmi sitesinde yayımlandı.

İlgili duyuruda alım için başvuruların bugünden başlayacağı 6 Temmuz 2018 tarihine kadar süreceği bildirilirken, başvuru işlemlerinin üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacağı belirtildi. Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşmeli personel alımı duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verildi : Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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