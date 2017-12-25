Az Önce Açıkladı! Bakan'dan Asgari Ücret ve Kamu İşçi Alımları Açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bundan sonra belediyelere ve diğer kamu kurumlarına sürekli işçi pozisyonunda personel alımlarının kesinlikle taşeron usulüyle olmayacağını, belediyelerle ilgili sürecin İçişleri Bakanlığı'nca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarının da İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla gerçekleşeceğini söyledi.

TRT Haber 'de gündemdeki taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Sarıeroğlu, bundan sonra taşeronla alımların olmayacağının altını çizdi. "Bu aslında bir anlamıyla taşeron sistemine son veriyor. Bu bir şeye dönüşür mü, kendi tecrübeleriniz var bu alandan geliyorsunuz, bir bataklık gibi döngüye girer mi, tekrar ihtiyaç olursa ne olacak, yan yol kapatılıyor, bu kapatma ilerleyen süreçte kesin olarak durdurulabilir bir şey mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Sarıeroğlu "Bunla ilgili başvurular yapılacak. Hastaneler açılıyor, Kamu kurum ve kuruluşlar farklı birimler açıyor. Az önce dediğim gibi İŞKUR üzerinden ya da İçişleri Bakanlığı üzerinden alımlarımız olacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET

"Asgari Ücret tespit komisyonu , 3'lü yapıda bir komisyon. İnşallah bir denge ücreti sosyal bir ücret. Anlamını biliyoruz. İşçi ve işveren tarafının olduğu bir süreçten geçiyoruz. İlk toplantı Bakanlığımızda, Türk-İş'de bir rakam açıkladılar 1893 TL bir rakam açıklandı. Kamuoyunda başka rakamlar telavuz edildi. Son cuma günü TİSK'de bir toplantı yaptık. İşverenler rekabet güçleriyle ilgili sıkıntı yaşamayacakları bir rakam arzu ettiler. Biz üçlü yapıdaki toplantılarda uzlaşı ortamını oluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herkesin beklentisini karşılayacak bir asgari ücret belirleme arzusundayız. Asgari ücret bir taban ücrettir. Arzu ettiğimiz emekçilerimizin bunun üzerinde bir rakamla yaşamlarını sürdürmeleri. Biz Çalışma Bakanlığı olarak yeni bir istihdam teşvik programı açıkladık. Arzumuz asgari ücretin üzerinde işverenlerin maaş verebilmeleri. İnşallah o hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum."

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)



POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN



Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN



Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA