Aytun Çıray'dan Fahrettin Yokuş'a Tam Destek : Kimse Öküz Altında Buzağı Aramasın

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda 'Milletin hayrına olan her konuda parti ayrımı yapmaksızın elimizi taşına altına koyarız' demesinin bazı basın yayın kuruluşlarınca 'İYİ Partili vekilden AK Partiye Tam destek' şeklindeki manşetlerine taşınmasıyla ilgili konuştu.

Fahrettin Yokuş'un milli bir tavır sergilediğini fakat bazı gazetecilerin sözleri çarpıtarak manşete taşıdığını hatırlatan Çıray, "Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın. İyi niyetle partinin yapıcı muhalefetinin bir işaretini vermiştir. Bunun herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi yoktur." şeklinde konuştu.

'SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUHATTIR' DEMİŞTİ

Fahrettin Yokuş , bir basın mensubunun 'Mecliste tıkanma olması durumunda ne yaparsınız?' şeklindeki soruya "Partimizin politikalarını benim belirleme şansım yok. İYİ Parti’nin bütün yöneticilerinin özellikle tüzüğümüzde, hedeflerimizde koyduğumuz şeyler. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diye yola çıkan bir hareketiz. Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun diye ya da ‘İktidarın getirdiği her şey yanlıştır’ anlayışıyla asla bunu yapmayız. Ama istişareler yoluyla bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız.”" demişti.

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