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Aytun Çıray'dan Destici'nin 'Erken Seçim' Çağrısına Yanıt

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti listelerinden milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün yaptığı erken seçim açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Aytun Çıray'dan Destici'nin 'Erken Seçim' Çağrısına Yanıt

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti listelerinden milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün yaptığı erken seçim açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

03 Temmuz 2018 Salı 14:58
Aytun Çıray'dan Destici'nin 'Erken Seçim' Çağrısına Yanıt

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti listelerinden milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün yaptığı erken seçim açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden Destici'yle ilgili bir paylaşımda bulunan Çıray, 'Hiç etkilenmeyecek kişi' dedi. İlk cevabın da CHP'den geldiğine dikkat çeken Çıray, "Mahalli seçim sonuçlarından hiç etkilenmeyecek kişi olan Sn Destici erken seçim istedi. İki elden ilk cevap veren ise CHP'liler. Yorum sizin!" ifadelerini kullandı. 

BBP Genel Başkanı Destici, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var." ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerin erkene alınmasının faydalı olabileceğini söyleyen Destici, "Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor.

Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 03.07.2018 15:08
Anahtar Kelimeler:
Aytun çırayIyi PartiErken Seçim
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