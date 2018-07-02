Aytun Çıray Açıkladı : 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak' Haberleri Gerçek Değil

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partinin kurucu lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı teklifini kabul ettiği, bu konuda teklifler geldiği yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çıray, "Sn Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.

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