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Aytun Çıray Açıkladı : 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak' Haberleri Gerçek Değil

Sosyal medyada bir süredir paylaşılan 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' şeklindeki haberlerle ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi.

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Aytun Çıray Açıkladı : 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak' Haberleri Gerçek Değil

Sosyal medyada bir süredir paylaşılan 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' şeklindeki haberlerle ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:59
Aytun Çıray Açıkladı : 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak' Haberleri Gerçek Değil

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partinin kurucu lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı teklifini kabul ettiği, bu konuda teklifler geldiği yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çıray, "Sn Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 02.07.2018 12:05
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