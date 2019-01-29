Ayın Sonunu Getiremeyen Bu Haberi Okumasın! Günde 3-4 Bin TL ile Sokağa Çıkıyormuş!

Programda sunucularının "Aleyna, benim giydiklerimi giyiyor, sürekli beni takipte' demişsin öyle mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine açıklama yapan Bahar Candan, şöyle konuştu:

"Giysilerimi görünce öyle düşünüyorum. Örneğin bir markaya ait montum ve taytım vardı insan görünce düşünüyor yani. Çokta ünlü bir kız takip ediyorum.

Benden daha ünlü bunu kabul edebilirim ama gördüğümde de anlıyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Sana benziyor, senin gibi olmak istiyor' diyor."

"2 BİN TL HESAP ÖDEDİĞİM OLDU"

Bahar Candan, programda özel hayatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekanlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle Selin diye bir arkadaşım var o ödüyor.

"EVDEN 3-4 BİN TL İLE ÇIKIYORUM"

Ben tutumluyumdur, eskiden evden 100 TL -200 TL ile çıkıyordum. Şimdi 3 bin, 4 bin TL ile çıkıyorum. Bizim üç tane iş yerimiz var. Benim aileme şöyle yararım oldu. 17 yaşında popüler oldum. İnsanlar beni görmek için iş yerlerimize akın ediyorlar. Benim sayemde para kazanıyoruz. Ben de o yüzden para harcarken sıkıntı yaşamıyorum. Annem-babam sadece 'biraz daha az para harca' diyor.

Eğer sevdiğim kişinin maddi durumu iyi değilse ben ona destek olurum. Arkasında dururum, iş yapmasını sağlarım. Açık konuşmak gerekirse hayatıma girecek kişinin maddi durumunun iyi olması lazım.''

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA