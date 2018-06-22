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Aydın'da Otomobil Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.  Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Aydın'da Otomobil Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.  Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

22 Haziran 2018 Cuma 22:49
Aydın'da Otomobil Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.  Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Çoşgun Sevil yönetimindeki 09 AK 709 plakalı araç, Mursallı Kavşağında devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Talihsiz yaşlı adamın burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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